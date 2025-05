la maledizione della fama nel secolo in cui non è detto che il fatturato valga la vita di merda

La fama, nel secolo attuale, è spesso una maledizione, dove il successo apparente si scontra con la realtà di una vita frustrante. Durante un recente viaggio in una città italiana, ho incontrato un uomo che lavora in televisione in Inghilterra, simbolo di una notorietà effimera. La televisione, un medium del passato, crea una fama selettiva che, a volte, rispecchia più l’illusione che la sostanza, lasciando i protagonisti in una vita di continua insoddisfazione.

Di recente sono stata in giro per una città italiana con un gruppo di persone tra le quali c'era un tizio che, di mestiere, compare alla tv inglese. La tv è un mezzo del secolo scorso, e perlopiù (con l'eccezione d'una minoranza di prodotti) è un mezzo a fama controllata: ti conoscono nel posto in cui quel programma va in onda. E infatti, finché siamo stati in giro per la città, non ho mai alzato gli occhi al cielo come succede quando sono con qualcuno che è famoso in Italia, e che quindi viene fermato ogni metro per un autografo, una foto, un vocale per mia nonna, un video per mio fratello. Di solito in questi casi borbotto qualche «certo che fate una vita di merda», il famoso del caso dice che però gli trovano sempre posto al ristorante, e io passo i giorni successivi a chiedermi quali traumi da prenotazioni di ristoranti ti hanno indotto a credere che valesse la pena essere famosi...