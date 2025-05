La Madonna del Piratello folla di fedeli in preghiera | La speranza è forza

Il 26 maggio 2025, Imola ha accolto con fervore l’immagine della Beata Vergine del Piratello, richiamando centinaia di fedeli in preghiera. In un clima di intensa spiritualità, la comunità si è unita in un momento di speranza e forza, dando inizio alle solenni rogazioni. La prima tappa del pellegrinaggio si è svolta presso la cappella dell'Ospedale ‘Santa Maria della Scaletta’, simbolo di conforto e dedizione.

Imola, 26 maggio 2025 – Uniti dalla fede. Centinaia di imolesi hanno dato un caloroso benvenuto all’immagine della Beata Vergine del Piratello in vista della settimana delle solenni rogazioni. La prima tappa della Sacra Icona è stata la cappella dell’Ospedale ‘Santa Maria della Scaletta’, con l’auspicio di portare positività. Per fare questo augurio, la Diocesi ha scelto il verso dantesco “Se’ di speranza fontana vivace”, in coerenza con il tema del Giubileo. A presiedere la prima Santa Messa rivolta agli ammalati è stato proprio il cappellano dell’ospedale don Bruno Resta alla presenza di pazienti e visitatori... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Madonna del Piratello, folla di fedeli in preghiera: “La speranza è forza”

"Madonna che Scappa in Piazza" - Sulmona_a