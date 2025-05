La lezione di Carlo Pisacane incontro nella Biblioteca di Castel Capuano promosso da Leone Melillo

Giovedì 29 maggio 2025, alle ore 9:30, la Biblioteca di Castel Capuano ospiterà l’evento “La lezione di Carlo Pisacane tra pedagogia, politica, diritto ed estetica”, promosso dal professor Leone Melillo. L'incontro offrirà una riflessione approfondita sul pensiero di Pisacane, esplorando le sue influenze multidimensionali e il suo impatto su vari ambiti del sapere. Un’occasione unica per riscoprire il patrimonio culturale e politico del nostro Paese.

Giovedì, 29 maggio 2025 dalle ore 9,30, presso la Biblioteca di Castel Capuano, Alfredo De Marsico in Napoli avrà luogo l'evento "La lezione di Carlo Pisacane tra pedagogia, politica, diritto ed estetica". L'evento è promosso dal professor Leone Melillo, presidente del Comitato per le celebrazioni di Carlo Pisacane, in collaborazione con l'ente storico di interesse culturale, Biblioteca di Castel Capuano, Alfredo De Marsico in Napoli, l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", l'Universidad de San Isidro, l'Universidad de Buenos Aires, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, la Fondazione Castel Capuano, la Fondazione dell'Avvocatura Napoletana per l'Alta Formazione Forense, il Centro Studi Leonardo La Puma, il Centro Studi e Documentazione "Carlo Pisacane" di Sapri, l'"Associazione Carlo Pisacane" di Ponza, il Rotaract Castel dell'Ovo, l'Associazione internazionale "Philosophy of Human Rights"...