la legalità in campo sfide a beachvolley nel ricordo di falcone

In una giornata di sport e solidarietà, il "Torneo della legalità" è andato in scena ieri sui campi del bagno 26, commemorando Giovanni Falcone a 33 anni dalla strage di Capaci. Sedici squadre, composte da magistrati, avvocati e membri delle forze dell'ordine, si sono sfidate a beachvolley, unendo il divertimento alla riflessione sul valore della legalità e della giustizia.

Una bella giornata di sport e festa in ricordo di Giovanni Falcone, a 33 anni dalla strage di Capaci. È quella andata in scena ieri sui campi del bagno 26, dove si è disputato il ’ Torneo della legalità ’. Sfide a beachvolley sulla sabbia tra 16 squadre composte da magistrati, avvocati, membri delle forze dell’ordine. Tra le formazioni in campo anche una organizzata dalla Caritas, con persone che hanno avuti guai con la giustizia e stanno scontando (o hanno scontato) la pena. Prima di affrontarsi in campo, a dare il benvenuto ai giocatori sono stati il sostituto procuratore Daniele Paci e il questore Olimpia Abbate, che hanno ricordato Giovanni Falcone e le altre vittime della strage e sottolineato l’importanza di questa e altre iniziative... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it