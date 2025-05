La legalità fa bene a Cinque minuti

Proprio in queste ore il procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo ha rivolto un appello ai media chiedendo maggiore attenzione al tema mafie. Il dibattito sui social è aperto ma intanto da Rai, Mediaset, La7 e Sky i segnali sono incoraggianti. La Rai, come da tradizione, ha dedicato il palinsesto alla "Giornata della Legalità". E gli ascolti l'hanno premiata. Lo Speciale del Tg in diretta dal Parco Jung del Museo Falcone e Borsellino di Palermo con la conduzione di Elisa Anzaldo, alla presenza dei ministri Piantedosi, Nordio, Giuli, è stato visto da oltre 600mila spettatori col 13% di share...

