La Lazio butta via tutto il Lecce si salva la Juve in Champions | i verdetti dell’ultima giornata di Serie A e non solo

L'ultima giornata della stagione 2024/2025 di Serie A ha riservato emozioni e colpi di scena. La Lazio, con un finale deludente, ha buttato via l'occasione di qualificarsi, mentre il Lecce festeggia la salvezza. La Juventus, pur con qualche brivido, conquista il quarto posto per la Champions League, dimostrando che la lotta per i vertici del calcio italiano è sempre accesa. Un epilogo che segna il futuro del campionato.

Si chiude con una domenica scoppiettante, ma senza grosse sorprese l ‘ultima giornata della stagione 20242025 di Serie A. È la Juventus la quarta squadra che l’Italia manda in Champions League, ma che brividi. Sì, perché i bianconeri avevano in teoria la missione più facile, vincere al Penzo contro un Venezia inguaiatissimo, ma la pratica si mostra subito altra cosa con i lagunari che passano subito in vantaggio con Fila. La Juve la riprende con Yldiz e Kolo Muani in cinque minuti, ma nel secondo tempo Haps ridà speranze a un bel Venezia e Di Gregorio deve fare un miracolo per impedire il nuovo vantaggio agli uomini di Di Francesco... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Lazio butta via tutto, il Lecce si salva, la Juve in Champions: i verdetti dell’ultima giornata di Serie A (e non solo)

