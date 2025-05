la juventus in champions ma così non basta

La Juventus conquista l'accesso alla Champions League, ma il percorso è stato tutt'altro che idilliaco. Con tensioni e brividi, i bianconeri festeggiano una qualificazione che però lascia strascichi di insoddisfazione. Amarezza per la Roma, quinta e costretta a ripiegare sull'Europa League, mentre la Fiorentina sorride, strappando all'ultimo il pass per la Conference. Un finale di stagione ricco di emozioni, con sorprendenti colpi di scena.

Anche la corsa Champions emette il suo verdetto: nell'Europa che conta ci va la Juventus (con il brivido). Resta con l'amaro in bocca la Roma, quinta e qualificata per l'Europa League, mentre può sorridere la Fiorentina, che raggiunge all'ultimo la Conference. Chi rimane con il cerino in mano è la Lazio, che chiude il campionato al settimo posto, restando esclusa da ogni competizione europea. La Juventus ottiene la qualificazione in Champions, considerato un obiettivo minimo all'inizio della stagione, vincendo in rimonta, 2-3, sul campo di un Venezia sceso in campo con la bava alla bocca per cercare di strappare un'insperata salvezza (insperata perché avrebbe dovuto battere la Vecchia Signora e sperare in altri risultati favorevoli)...