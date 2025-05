La guerra di Liberazione nel Ravennate all' Anpi la presentazione del libro di Guido Ceroni

Giovedì 29 maggio, presso la sede Anpi di via Roverella, si terrà la presentazione del libro "Ora e sempre. Storie della resistenza" di Guido Ceroni, in dialogo con il presidente Anpi provinciale Gianfranco Miro Gori. L'opera esplora la guerra di Liberazione nella pianura ravennate, offrendo uno sguardo profondo sulle esperienze e le storie di chi ha lottato per la libertà.

Giovedì 29 maggio alla sede Anpi di via Roverella viene proposta la presentazione del libro "Ora e sempre. Storie della resistenza" di Guido Ceroni in dialogo con il presidente Anpi provinciale Gianfranco Miro Gori. Nel libro l'autore racconta la guerra di Liberazione nella pianura e nelle... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - La guerra di Liberazione nel Ravennate, all'Anpi la presentazione del libro di Guido Ceroni

Anniversario della Liberazione: riflessioni e musica con ANPI L’Aquila a Barisciano e Paganica - Due appuntamenti promossi dall’ANPI dell’Aquila per continuare a riflettere, in occasione dell’anniversario della Liberazione ... Come scrive laquilablog.it

Resistenza e guerra di Liberazione. Le nuove prospettive di ricerca - "Il ruolo della Resistenza marchigiana nella guerra di Liberazione: bilanci storiografici e nuove prospettive di ricerca" è il titolo del convegno regionale di studi organizzato in occasione dell’80es ... Scrive msn.com

Il valore della Liberazione come condanna della guerra - Perché quello era il vero valore, e il vero obiettivo, di chi combatté la «guerra di liberazione»: la fine della guerra ... alla principale associazione partigiana italiana, l’Anpi. Una polemica ... ilmanifesto.it scrive