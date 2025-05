La guerra delle toghe Intervista con sportellate al presidente dell' Anm Cesare Parodi

La guerra delle toghe è pronta a riacutizzarsi: intervistiamo Cesare Parodi, presidente dell'ANM, sulle crescenti tensioni tra governo e magistratura in vista della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Con scadenze stringenti e un clima di confronto acceso, approfondiremo le prospettive e le preoccupazioni dell'Associazione Nazionale Magistrati. Un'analisi necessaria per comprendere le implicazioni di questa battaglia.

Sono destinate a riesplodere tra pochi giorni le tensioni tra governo e magistratura. La maggioranza ha infatti deciso di tagliare i tempi di approvazione della riforma costituzionale sulla separaz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La guerra delle toghe. Intervista, con sportellate, al presidente dell'Anm Cesare Parodi

Intervista a Merz: “La fine della guerra è la nostra grande sfida. Subito stretta sui migranti” - Durante il volo ha concesso a Welt Tv un’intervista esclusiva ... numero uno resta fornire un contributo europeo affinché la guerra in Ucraina si concluda il prima possibile. repubblica.it scrive

Guerra in Ucraina, la Russia censura l'intervista a Volodymyr Zelensky - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha rilasciato un’intervista alla stampa russa per la prima volta dall’inizio della guerra. Zelensky ha parlato per 2 ore via Zoom con Ivan Kolpakov ... Lo riporta iltempo.it