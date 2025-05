La guerra dei dazi non avrà luogo

Nel suo articolo, l'autore esplora le fluttuazioni e le incertezze della guerra dei dazi annunciata da Donald Trump, paragonando la situazione alla celebre pièce di Giraudoux. Attraverso una serie di dichiarazioni e contraddizioni, il presidente americano gioca con le aspettative del mercato, creando un clima di instabilità che permea l'economia globale. La guerra dei dazi, così come la storia di Troia, si rivela un intricato gioco di potere e strategia.

Come nella celebre pièce di Jean Giraudoux (La guerre de Troie n'aura pas lieux), Donald Trump annuncia, rinvia, smentisce, riannuncia e procrastina i dazi. Agita una clava e questa sortisce i suoi effetti sia che vada a segno sia che resti sospesa in aria: l'effetto destabilizzatore è assicurato in ogni caso. I danni fin qui provocati sono enormi. Per l'Unione europea è impossibile negoziare soltanto agitando un ramoscello d'ulivo. nell'altra mano bisogna avere pronto il bastone

