La guerra dei buoni pasto e mancata proroga dei contratti al Policlinico si annuncia ricorso per condotta antisindacale

La guerra dei buoni pasto al Policlinico di Messina si intensifica, con la mancata proroga dei contratti per il personale precario. In risposta alla decisione presa dai vertici dell'azienda, la segretaria generale della Cisl, Giovanna Bicchieri, annuncia un ricorso per condotta antisindacale, segnando un nuovo capitolo nelle tensioni tra lavoratori e dirigenza. La situazione si fa sempre più critica e le reazioni non tardano ad arrivare.

Continua la guerra sui buoni pasto al Policlinico di Messina. Ad alzare la voce dopo che nei giorni scorsi i vertici dell'azienda hanno comunicato che per motivi di budget non sarà possibile prorogare gli incarichi a tutto il personale precario, sono Giovanna Bicchieri, segretaria generale Cisl... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - La guerra dei buoni pasto e mancata proroga dei contratti, al Policlinico si annuncia ricorso per condotta antisindacale

Altre fonti ne stanno dando notizia

È scoppiata la guerra dei buoni pasto - Di fatto è una guerra all’ultimo ticket ... a Nordovest un lavoratore su quattro ha un buono pasto), non mancano i vantaggi per i dipendenti, che con i loro buoni da 5,16 euro si pagano il pasto. Un ... Scrive ilpersonale.it

Buoni Pasto agli Infermieri: Nuova Vittoria in Tribunale - Gli infermieri dell’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona hanno diritto al riconoscimento del buoni pasto. La decisione del Tribunale di Ancona è giunta dopo anni di contenziosi legali ... Segnala msn.com

Buoni pasto, per gli statali revisione del sistema in arrivo per far scendere le commissioni - Buoni pasto, si apre uno spiraglio di speranza nella guerra che rischia di lasciare a digiuno oltre un milione di statali. La Consip ha annunciato che verrà avviata un'indagine per rivedere il ... Da ilmessaggero.it

Buono pasto: un vantaggio fiscale da non perdere