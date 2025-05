La grande Festa delle Genti Islamici e Cristiani insieme L’integrazione fa 18 anni

La Grande Festa delle Genti celebra il suo diciottesimo compleanno, unendo comunità islamiche e cristiane in un'emozionante giornata di integrazione e convivialità. Per questo anniversario speciale, undici comunità provenienti da tutto il mondo si sono riunite, portando con sé colori, tradizioni e allegria. Dall'Ecuador alla Filippine, passando per Ucraina e Paesi arabi, la festa si arricchisce di nuove culture, testimoniando la forza dell'incontro e della condivisione.

Per il diciottesimo compleanno, sono intervenute 11 comunità da mezzo mondo. Ecuadoriani, peruviani, boliviani, brasiliani, con i loro colori e la loro allegria, ma c’erano anche ucraini, bengalesi, i rappresentanti dei Paesi arabi e poi Sri Lanka e Filippine. Per la prima volta, quest’anno, sono arrivati anche gli induisti, dalla comunità di Brugherio originaria delle Mauritius. E poi un mucchio di associazioni, dai missionari del Pime, che ha mandato padre Dorielson Pinheiro Drago, vice-Rettore del Seminario Teologico Internazionale di Monza, la Comunità Ortodossa, il Consiglio comunale della Brianza, la Legacontro i tumori, la Croce Rossa (il truccabimbi lo hanno fatto loro), il Cadom per le lotte maltrattate, l’USDLI (Unione solidale donne latinoamericane Italia), i gruppi Pies d’Oro, Folkmilano-Milan, il Tulsi Sanbgh group... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La grande Festa delle Genti. Islamici e Cristiani insieme. L’integrazione fa 18 anni

Cosa riportano altre fonti

La Festa delle genti. Una grande famiglia multietnica e solidale - Alla Casa Pime di Busto Arsizio la prima edizione interculturale ha aperto finestre sul mondo coinvolgendo centinaia di protagonisti. Come scrive msn.com

TIVOLI - Grande festa in moschea, mille islamici sulla Tiburtina - Almeno mille fedeli hanno partecipato stamane, mercoledì 10 aprile, alla “Eid al-Fitr”, la festa con cui si celebra la fine del Ramadan, il mese sacro islamico durante il quale si osserva il digiuno. Segnala tiburno.tv

Messina. Comunità islamica, la “grande festa” della vaccinazione. Primo esempio in Italia - Commissario Covid: fondamentale coltivare con la medesima intensità un sentimento di fiducia nella capacità della scienza al di la del credo religioso MESSINA – Festa della vaccinazione alla Centro ... Lo riporta tempostretto.it

Celebrata dai musulmani di tutto il mondo la Festa del Sacrificio