La giovane ristoratrice Francesca Marcantognini trovata morta in albergo a Roma

Una tragedia ha colpito la comunità di Aprilia, sconvolta dalla morte di Francesca Marcantognini, giovane ristoratrice e titolare di una nota pizzeria. Francesca è stata trovata priva di vita in un albergo a Roma, a pochi giorni dal suo ritorno nella città natale, dopo un anno di trasferimento. La notizia ha scosso non solo i familiari e gli amici, ma l'intera cittadinanza, unita nel cordoglio per la perdita di una giovane promessa.

