La Ginnastica Petrarca rappresenta l' Italia al Turnfest di Lipsia

La Ginnastica Petrarca si prepara a rappresentare l'Italia al Turnfest di Lipsia, la manifestazione ginnica più grande e partecipata al mondo. Oggi, trentaquattro atleti e atlete del gruppo Gymnaestrada partiranno per questo festival internazionale tedesco, pronti a mostrare il loro talento e la loro passione per la ginnastica in un contesto di condivisione e celebrazione sportiva senza eguali.

di Andrea Lorentini La Ginnastica Petrarca in pedana nella più grande e partecipata manifestazione ginnica del mondo. Trentaquattro atleti e atlete del gruppo della Gymnaestrada partiranno oggi alla volta di Lipsia per il Turnfest -festival internazionale tedesco di ginnastica che, in programma tra mercoledì 28 maggio e domenica 1 giugno, proporrà competizioni sportive, spettacoli e dimostrazioni a cui sono attese oltre ottantamila presenze da tutti i continenti. La società aretina sarà tra le protagoniste del Galà Internazionale ospitato alle 16 e alle 20 di giovedì 29 maggio alla Quarterback Immobilien Arena dove avrà l’onore di essere l’unica realtà italiana ad esibirsi e dove presenterà una coreografia ideata per raccontare e omaggiare la meraviglia di alcune delle più importanti opere scultoree della storia... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Ginnastica Petrarca rappresenta l'Italia al Turnfest di Lipsia

Su questo argomento da altre fonti

La Ginnastica Petrarca rappresenta l'Italia al Turnfest di Lipsia - La Ginnastica Petrarca partecipa al Turnfest di Lipsia, unica italiana al Galà Internazionale, con coreografie spettacolari. Secondo msn.com

La Ginnastica Petrarca al Festival Internazionale Tedesco di Ginnastica - Arezzo, 25 maggio 2025 – L a Ginnastica Petrarca in pedana nella più grande e partecipata manifestazione ginnica del mondo. Trentaquattro atleti e atlete del gruppo della Gymnaestrada partiranno lune ... Si legge su lanazione.it

La Ginnastica Petrarca resta tra le eccellenze dell’artistica maschile in Italia - Arezzo, 31 maggio 2022 - Un atleta della Ginnastica Petrarca tra i migliori d’Italia alle finali nazionali di ginnastica artistica maschile. Giulio Bartalini ha centrato un ottimo settimo posto ... lanazione.it scrive