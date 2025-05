La forza di Meloni? Un’opposizione che non ha nulla da dire

La recente forza di Giorgia Meloni, in un panorama politico italiano sempre più confuso, evidenzia l'assenza di un'opposizione incisiva e propositiva. Mentre Genova diventa un simbolo, il dibattito si impoverisce. I partiti faticano a trovare argomenti per confrontarsi, lasciando spazio a un vuoto politico che sembra amplificare le contraddizioni e le sfide del Paese. Scopri di più su questo scenario complesso nell'articolo completo.

Oltre Genova c'è di più. Nella pazza politica italiana, in cui i partiti non riescono più a trovare un argomento su cui litigare, in cui i leader non riescono a trovare un tema su cui scannarsi, in.

