La fortuna fa tappa a Noventa | centrato un 5 da oltre 20mila euro al Superenalotto

La fortuna ha deciso di visitare Noventa Padovana, dove un fortunato giocatore ha realizzato un “5” al SuperEnalotto, portando a casa oltre 20mila euro. La vincita, pari a 20.051,85 euro, è stata convalidata in via Valmarana, regalando un sorriso e una considerevole somma a chi ha tentato la sorte. Scopriamo i dettagli di questa fortunata giocata!

La dea bendata ha deciso di parcheggiare per un attimo in via Valmarana, a Noventa Padovana, provincia di Padova. Niente “6” milionario stavolta, ma comunque un bottino niente male: un fortunato giocatore ha centrato un “5” secco da 20.051,85 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - La fortuna fa tappa a Noventa: centrato un “5” da oltre 20mila euro al Superenalotto

