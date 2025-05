La folle fuga la cocaina in auto e la tragedia | così è morto l' uomo inseguito dalla polizia

Un tragico inseguimento ha portato alla morte di Arberi Mecaj, 38enne di nazionalità albanese, a Nettuno. Incensurato e in possesso di un carico di cocaina, l'uomo ha tentato di fuggire dalla polizia imboccando una strada sterrata, ma è finito fuori strada, causando un drammatico epilogo alla sua fuga.

