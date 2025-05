la festa finale di educazione alla campagna amica in piazza cavalli

La festa finale del progetto “Educazione alla Campagna Amica”, organizzata da Coldiretti in collaborazione con Coldiretti Donne e Coldidattica Emilia Romagna, si terrà il 28 maggio in piazza Cavalli. Da un quarto di secolo, questo evento celebra l'importanza della connessione tra le scuole e il mondo agricolo, promuovendo la consapevolezza delle tradizioni e delle pratiche sostenibili tra i giovani.

