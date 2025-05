La Ferrari di Michael Schumacher venduta per 16 milioni di euro | su quale conto finiranno i soldi

La storica Ferrari F2001 di Michael Schumacher, con cui il pilota realizzò una leggendaria vittoria a Monaco, è stata venduta all'asta per quasi 16 milioni di euro. Questo importante incasso sarà accreditato su un unico conto corrente, destinato a sostenere una causa che il sette volte campione di Formula 1 considera di fondamentale importanza. Scopriamo di più su questa iniziativa e sull'eredità che Schumacher continua a lasciare.

La leggendaria Ferrari F2001 con cui Michael Schumacher vinse a Monaco e conquistò il titolo mondiale di Formula 1 è stata battuta all'asta per quasi 16 milioni di euro. L'intero incasso finirà su un unico conto corrente e andrà a sovvenzionare una causa che sta molto a cuore al sette volte campione del mondo F1...

