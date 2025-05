La Fermignanese conquista l' Eccellenza | vittoria nei playoff contro Atletico Azzurra Colli

La Fermignanese festeggia un traguardo storico conquistando la promozione in Eccellenza dopo una stagione straordinaria. Nella finale dei playoff, ha battuto l'Atletico Azzurra Colli grazie a un gol decisivo, coronando un percorso ricco di emozioni e determinazione. Questo successo rappresenta il premio più ambito per i giocatori e il club, segnando l'inizio di una nuova avventura nel massimo campionato regionale dei dilettanti.

A coronamento della sua bella fantastica stagione la Fermignanese si prende nella finale dei playoff il premio più ambito: la promozione in Eccellenza, il massimo campionato regionale dei dilettanti. Il premio è arrivato l'altro ieri nel match con l' Atletico Azzurra Colli in virtù di un gol realizzato attorno alla mezzora del primo tempo da Andrea Fraternali. La Fermignanese porta così a termine nel migliore dei modi una stagione vissuta sempre da protagonista. "È un'avventura iniziata tre anni fa – spiega il presidente della Fermignanese Augusto Bonaventura - un percorso intrapreso per far crescere il nostro settore giovanile cercando di darle un'identità , le forze si sono unite e tutte le componenti hanno dato il loro contributo per arrivare a cogliere questo importante successo, un ringraziamento a tutti, ai dirigenti, ai collaboratori, ai cuochi, al magazziniere, ai giocatori, staff tecnico e ai volontari e ai tifosi che ci hanno sempre seguito anche in trasferta e nel bene e nel male...