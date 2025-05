La farmacia ti ascolta ascolta il farmacista il nuovo progetto di Federfarma

A partire dal prossimo mese, Federfarma Piacenza lancia il progetto “La farmacia ti ascolta, ascolta il farmacista”, un'iniziativa che promuove il benessere attraverso informazioni mensili dedicate alla salute. Questo programma, attivo in tutte le farmacie, mira a rafforzare il legame tra professionisti e cittadini, offrendo consigli utili e supporto per una vita sana. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante iniziativa.

A partire dal prossimo mese Federfarma Piacenza inaugura, in tutte le farmacie, un nuovo progetto di divulgazione del benessere. "La farmacia ti ascolta, ascolta il farmacista" (questo l'azzeccato nome) fornirà ogni mese importanti e mirate informazioni di salute. «Sarà un modo per esser una...

