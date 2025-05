La fantasia del teatro di Arturo Brachetti al Donizetti per i 40 anni di Cesvi

In occasione del 40° anniversario di Fondazione Cesvi, il 28 maggio al Teatro Donizetti di Bergamo si svolgerà lo spettacolo "Solo. The Legend of Quick-Change" di Arturo Brachetti. Questa performance, celebrata a livello internazionale, promette di trasportare il pubblico in un mondo di magia e trasformazione, mettendo in risalto la straordinaria abilità del famoso artista di incantare con la sua fantasia.

Bergamo. In occasione del 40° anniversario di Fondazione Cesvi andrà in scena mercoledì 28 maggio, alle 21, al prestigioso Teatro Donizetti di Bergamo, lo spettacolo " Solo. The Legend of Quick-Change " del celebre artista internazionale Arturo Brachetti. Un viaggio nella fantasia grazie al trasformismo e alle tante arti di Brachetti, artista unico nel suo genere, dedicato in questa tappa al Programma Case del Sorriso di Cesvi e a sostenere il futuro di migliaia di bambini e bambine nel mondo. In questo spettacolo, Arturo Brachetti aprirà le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie: una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire...

