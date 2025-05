LA DIRETTA - Elezioni comunali seggi chiusi | parte lo spoglio per conoscere il futuro sindaco di Ravenna

Si chiudono i seggi a Ravenna e inizia il momento decisivo: lo spoglio dei voti per eleggere il nuovo sindaco. Con 126.864 elettori chiamati alle urne, il Comune attende il risultato in un clima di bassa affluenza. Sono sette i candidati in lizza, pronti a contendere la guida della città. Scopriamo insieme chi avrà la meglio in questa importante tornata elettorale.

Seggi chiusi alle 15 di lunedì. È l'ora della verità per il Comune di Ravenna. Parte lo spoglio dei voti per conoscere il nome del nuovo sindaco di Ravenna. Gli elettori ravennati chiamati alle urne erano 126.864, ma ancora una volta si è registrata una bassa affluenza al voto. Sono sette i...

