LA DIRETTA - Elezioni comunali partito lo spoglio | i primi exit poll sul futuro sindaco di Ravenna

L'attesa è finita: dopo la chiusura dei seggi alle 15 di lunedì, inizia lo spoglio per le elezioni comunali di Ravenna. Con 126.864 elettori e una bassa affluenza al voto, i primi exit poll cominciano a delineare il possibile futuro sindaco della città. Scopri insieme a noi gli sviluppi in diretta e le dinamiche di questa importante tornata elettorale.

Seggi chiusi alle 15 di lunedì. È l'ora della verità per il Comune di Ravenna. Parte lo spoglio dei voti per conoscere il nome del nuovo sindaco di Ravenna. Gli elettori ravennati chiamati alle urne erano 126.864, ma ancora una volta si è registrata una bassa affluenza al voto.

Risultati elezioni comunali 2025 in diretta: exit poll, proiezioni e spoglio delle amministrative in tempo reale - A Genova Silvia Salis (centrosinistra) vicina alla vittoria al primo turno. Il dem Barattoni ipoteca la poltrona da sindaco a Ravenna. A Taranto Pietro Bitetti (Pd) in vantaggio su Luca Lazzaro (Centr ...

Elezioni comunali 2025, exit poll, spoglio e risultati in diretta: a Genova Salis avanti 53-57%, a Ravenna il centrosinistra vince al primo turno - A Taranto secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia per Rai si va verso il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti (37% - 41 %) e il candidato del centrodestra (senza l ...