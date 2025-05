La denuncia di Soleterre dalla Cisgiordania | Finché la salute sarà un privilegio negato nessuna pace sarà possibile

Un appello accorato giunge da Damiano Rizzi, fondatore di Soleterre, durante la sua missione in Cisgiordania. Mentre il conflitto continua a stravolgere la vita quotidiana, la salute rimane un diritto negato a molti. Con oltre il 70% delle strutture sanitarie in crisi, Rizzi avverte che senza equità nelle cure, non ci sarà pace duratura. La denuncia dalla Palestina si fa eco fino a Pavia, richiamando l'attenzione su una crisi umanitaria urgente.

Pavia, 26 maggio 2025 – Un grido d’aiuto dalla Palestina arriva fino a Pavia. A lanciarlo è Damiano Rizzi, fondatore di Soleterre, volato in Cisgiordania e che lavora per portare aiuto a una popolazione stremata dove anche le cure non sono per tutti. “In Cisgiordania oltre il 70% delle strutture sanitarie è danneggiato – ha detto Rizzi - o ha carenza di farmaci, l’acqua potabile scarseggia e il personale medico sotto pressione”. E il problema è legato agli spostamenti: pochi chilometri di distanza richiedono un tempo infinito da trascorrere sotto il sole, a 40° a causa dei checkpoint. “ L’occupazione israeliana blocca la vita anche fuori Gaza - ha aggiunto il fondatore di Soleterre -... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La denuncia di Soleterre dalla Cisgiordania: "Finché la salute sarà un privilegio negato, nessuna pace sarà possibile"

