La denuncia contro Rocchi e le interferenze dei supervisori | come funziona la procedura del Var

Negli ultimi sette anni, il VAR ha rivoluzionato il calcio di Serie A, diventando un tema di accese discussioni tra tifosi. Recentemente, le polemiche si sono intensificate, con una denuncia contro l'arbitro Rocchi e le presunte interferenze dei supervisori. In questo articolo, esploreremo come funziona la procedura del VAR e le controversie che continuano a circondare il suo impiego nel mondo del calcio.

Ormai da tempo l'acronimo Var è entrato di diritto in tutte le discussioni pallonare. I tifosi di calcio hanno imparato a conoscerlo, amarlo e odiarlo. In Serie A è stato introdotto da ormai 7 anni: è stato al centro di polemiche sul suo utilizzo più o meno invasivo. La procedura però non è mai cambiata: al Var (acronimo di Video Assistance Referee) ci sono un arbitro, chiamato appunto Var, e un assistente arbitro ( Avar ) che guardando i monitor decidono se suggerire al direttore di gara in campo di riguardare le immagini e decidere se cambiare o confermare la sua decisione. Nessun regolamento e nessun protocollo prevedono l'intervento di un " supervisore ": per questo la denuncia di un guardalinee contro il designatore Gianluca Rocchi, svelata in esclusiva dal Fatto Quotidiano, rappresenta un fatto gravissimo...