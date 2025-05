La delusione di Matarante sconfitta per soli due voti | Chiederemo il riconteggio

La recente competizione elettorale ha lasciato Matarante con un’amara sconfitta, ottenuta per soli due voti. Il candidato, esprimendo delusione ma anche orgoglio, ha dichiarato che la sua squadra ha dato il massimo per la comunità. Ora si prepara a richiedere un riconteggio, sottolineando l'impegno e la passione profusi durante la campagna.

"È stata una competizione elettorale al cardiopalma. Diciamo che non possiamo rimproverarci niente perché abbiamo dato tutto quello che potevamo dare con orgoglio, con dignità, con serietà, con passione, mettendoci tutto l'impegno per questa comunità con tutta la squadra. Quindi prima di ogni... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - La delusione di Matarante, sconfitta per soli due voti: "Chiederemo il riconteggio"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La delusione di Matarante, sconfitta per soli due voti: "Chiederemo il riconteggio" - Il commento della candidata sconfitta alle elezioni comunali a Lesina per soli due voti: "Non possiamo rimproverarci niente" ... 🔗Lo riporta foggiatoday.it