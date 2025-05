La decisione di Amelia | potere disuguaglianze e dignità nella società peruviana

Nel suo nuovo film "La Decisione di Amelia", presentato al Perù Cinema Festival, Francisco J. Lombardi affronta temi cruciali come potere, disuguaglianze e dignità nella società peruviana. Nonostante il regista etichetti l'opera come “minore” per le limitate risorse, il lungometraggio si distingue per la sua narrazione potente e significativa, invitando il pubblico a riflettere su realtà sociali spesso trascurate.

Nel nuovo lavoro di Francisco J. Lombardi emerge una pellicola dal titolo "La Decisione di Amelia", presentata al cinema La compagnia di Firenze nell'ambito del Perù cinema festival. Questo lungometraggio, che il regista definisce "minore" a causa delle risorse a disposizione, sorprende per una narrazione coesa e per l'interesse che suscita in chi lo guarda.

