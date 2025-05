La curva | Gasp rinnova Il tecnico | Obiettivi diversi con la società difficile mantenerci su questo livello

In uno scenario teso e carico di emozioni, la Curva Nord dell'Atalanta si fa sentire nel minuto 75 della sfida contro il Parma, srotolando uno striscione contro il tecnico Gian Piero Gasperini. Il punteggio è fermo sul 2-2, complice il recente gol del pari di Ondrejka. Tra fischi e domande sul futuro, l'atmosfera si fa incerta: la società e i tifosi si trovano a un bivio cruciale.

Bergamo. Minuto 75, Atalanta-Parma è sul 2-2. Da pochi minuti è arrivato il gol del pari di Ondrejka. La Curva Nord srotola uno striscione che recita " Gasperini vattene". Cala il silenzio. Qualche fischio, un po' di titubanza. "Ci sarà un seguito" pensano tutti in tribuna. Un minuto dopo ecco l'altra parte: ".a rinnovare il contratto". Un messaggio chiaro della tifoseria, che prende una volta di più posizione sulla questione. Gasperini vede, se la ride, salta quando invitato dalla Nord (e coinvolge anche il fisioterapista Marcello Ginami). Poi a fine partita è un continuo di cori per Gasperini, alternati abbastanza regolarmente con quelli per Rafa Toloi, al momento dei saluti...