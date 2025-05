La Corrida di Taurasi-Artisti per una notte via alle iscrizioni per la terza edizione

È ufficialmente aperta la call per la terza edizione de “La Corrida di Taurasi – Artisti per una notte”. L'Associazione Culturale “Taurasium” invita talenti di ogni genere a esibirsi e mostrare le proprie doti artistiche, promettendo una serata indimenticabile all'insegna del divertimento e della creatività. Preparati a brillare sotto i riflettori!

