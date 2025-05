La Consulta Centro Storico | Emissioni a norma

La Consulta Centro Storico, in risposta alle preoccupazioni dei cittadini delle vie Toschi, San Filippo, Don Jodi, San Martino e Fontanelli, ha avviato un'azione per garantire emissioni a norma. Sollecitata dal regolamento del Comune che attiva tutte le Consulte riguardo le antenne, nel marzo scorso ha richiesto all'Arpae un'analisi approfondita per tutelare la salute e la qualità della vita nel centro storico.

Sollecitata da cittadini attivi nell'area delle vie Toschi, San Filippo, Don Jodi, San Martino e Fontanelli, la Consulta Centro Storico – dopo che il Comune nel proprio regolamento ha attivato tutte le Consulte sulle problematiche relative alle antenne – ha richiesto nello scorso marzo all' Arpae una verifica aggiornata sulle emissioni della grande antenna Telecom da molti anni in loco. Risaliva infatti al 2016-17 l'ultima volta in cui la situazione era stata monitorata. "I risultati delle rilevazioni, condotte dal 23 aprile al 20 maggio tramite apparecchiature poste sulla sommità della vicina sede di Unindustria, sono stati pubblicati nella giornata di venerdì scorso – fanno sapere dalla Consulta –...

