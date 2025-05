La Commissione Ue presenta il piano per il target climatico 2040

La Commissione Europea sta per presentare a giugno il piano per il target climatico 2040, dopo vari rinvii. Il nuovo obiettivo prevede una riduzione del 90% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, con l'inclusione di misure di flessibilità per i governi. Questa iniziativa rappresenta un passo cruciale verso un futuro sostenibile e la lotta contro il cambiamento climatico.

Dopo numerosi rinvii, la Commissione Ue si prepara a presentare a giugno la proposta legislativa sul target climatico al 2040. Pur confermando l'obiettivo di ridurre del 90% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, Bruxelles offrir√† ai governi una serie di opzioni di flessibilit√†. Al vaglio, a quanto si apprende, l'inclusione di meccanismi di compensazione internazionale del carbonio - ispirati all'articolo 6 dell'accordo di Parigi - che permettono ai Paesi di collaborare volontariamente per raggiungere i propri obiettivi climatici. Tra le opzioni, anche il riconoscimento delle rimozioni 'naturali' di CO2 ottenute grazie all'assorbimento da parte di suolo, agricoltura e foreste... 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - La Commissione Ue presenta il piano per il target climatico 2040

La Commissione Ue presenta il piano per il target climatico 2040 - Bruxelles propone riduzione del 90% delle emissioni gas serra entro il 2040 con opzioni di flessibilità e compensazione. Lo riporta quotidiano.net

L'Ue verso la flessibilità sul target climatico al 2040 - Dopo numerosi rinvii, la Commissione Ue si prepara a presentare a giugno la proposta legislativa sul target climatico al 2040. (ANSA) ... Da ansa.it

La Commissione Ue presenta un importante piano di semplificazione delle norme agricole dell'Ue - Secondo le stime della Commissione europea, le nuove modifiche alle norme agricole dell'Ue potrebbero far risparmiare agli agricoltori fino a 1,58 miliardi di euro all'anno, ma continuando a rendere p ... Segnala msn.com