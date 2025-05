La collaborazione tra Maharishi e Birkenstock è semplicemente perfetta

La collaborazione tra Maharishi e Birkenstock segna un connubio perfetto tra stile e funzionalità. Ideali per la vita in città, i popolari sandali Arizona, zoccoli Boston e ciabatte Kyoto di Birkenstock si arricchiscono ora dell'estetica innovativa del brand londinese Maharishi, offrendo comfort e design distintivo a chi vive nel frenetico ambiente urbano. Scopri come questi modelli reinterpretano il concetto di footwear urbano.

Vivi in città? Allora con ogni probabilità ti trovi nel pieno del territorio Birkenstock. I sandali Arizona, gli zoccoli Boston e le ciabatte Kyoto del marchio tedesco sono da tempo le scarpe preferite da chi cerca un po’ di comfort nel caos urbano. E ora, una collaborazione con il brand londinese Maharishi cambia le carte in tavola. Per la loro prima collaborazione in assoluto, i due marchi avrebbero potuto scegliere qualsiasi modello della linea Birkenstock. Le Arizona sono un classico. Anche le Tokio – rese celebri dalla serie The Bear – sarebbe andato benissimo. O magari le Zürich, diventate un oggetto di culto nel mondo dello streetwear (Beams, brand giapponese, ha appena presentato la sua versione questa settimana)... 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La collaborazione tra Maharishi e Birkenstock è semplicemente perfetta

Birkenstock x Valentino: tutto sulla nuova collaborazione - Continua la collaborazione tra Birkenstock e Valentino con tre nuove colorazioni per i sandali Arizona in arrivo da settembre 2020. La maison diretta da Pierpaolo Piccioli, ha reinterpretato ... 🔗Riporta vogue.it

Birkinstock: i sandali extra lusso frutto di una collaborazione che non c'è - Si, non si tratta di un errore di battitura, il gruppo newyorkese ha reinterpretato il modello più famoso di sandali Birkenstock ... essere il risultato di una collaborazione tra i due brand. 🔗Scrive vogue.it