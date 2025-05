La Cina si prepara all’invasione di Taiwan Per il Financial Times Pechino ha rafforzato la sua capacità di lanciare un attacco improvviso

L'articolo analizza le crescenti capacità militari della Cina, che si sta preparando a un possibile attacco improvviso a Taiwan. Secondo il Financial Times, funzionari e analisti di Stati Uniti e Taiwan esprimono preoccupazione per il potenziale passaggio rapido da un contesto di pace a uno di guerra, evidenziando le recenti mosse strategiche di Pechino.

La Cina ha rafforzato in modo significativo le sue capacità di lanciare un attacco improvviso contro Taiwan, tanto da poter passare rapidamente da operazioni in tempo di pace a uno scenario di guerra. A lanciare l'allarme sono funzionari e analisti militari di Stati Uniti e Taiwan, citati in un'inchiesta del Financial Times, secondo cui il rischio di un'azione repentina da parte di Pechino è oggi più alto che mai. Un alto ufficiale dell'intelligence taiwanese ha riferito che le forze aeree e missilistiche dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) possono essere attivate "in qualsiasi momento"...

