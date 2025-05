La Cina potrebbe lanciare un attacco improvviso contro Taiwan

Un nuovo allerta giunge da funzionari e analisti militari statunitensi e taiwanesi, che segnalano la possibilità di un attacco improvviso della Cina contro Taiwan. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Pechino avrebbe sviluppato un sistema capace di eseguire una rapida operazione militare, aumentando le tensioni nella regione e suscitando preoccupazioni a livello internazionale.

La Cina si starebbe preparando a un attacco improvviso contro Taiwan. È quanto sostengono funzionari e analisti militari statunitensi e taiwanesi citati dal Financial Times, secondo cui Pechino avrebbe ormai messo a punto un sistema in grado di lanciare un'operazione militare lampo contro l'isola... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La Cina potrebbe lanciare un "attacco improvviso" contro Taiwan

La Cina si prepara all’invasione di Taiwan. Per il Financial Times, “Pechino ha rafforzato la sua capacità di lanciare un attacco improvviso” - L'articolo analizza le crescenti capacità militari della Cina, che si sta preparando a un possibile attacco improvviso a Taiwan. 🔗continua a leggere

La Cina si prepara all’invasione di Taiwan. Per il Financial Times, "Pechino ha rafforzato la sua capacità di lanciare un attacco improvviso" - La Cina si prepara all’invasione di Taiwan. Per il Financial Times, "Pechino ha rafforzato la sua capacità di lanciare un attacco improvviso" ... 🔗Come scrive lanotiziagiornale.it

«La Cina non è pronta per invadere Taiwan» - La Cina non è affatto sicura di poter vincere una guerra ... Taiwan alla resa e solo alla fine lanciare un’invasione anfibia su larga scala. Prima dell’attacco, però, penso che la Cina ... 🔗Riporta tempi.it

Usa, gli studenti universitari contro Trump: "Su Harvard decisione orribile che danneggerà il Paese" - Nella battaglia tra il presidente Usa e l’ateneo gli studenti cinesi sono tra i più colpiti, visto che nel 2024 erano ben 1300 e rappresentavano circa un ... 🔗Da lastampa.it