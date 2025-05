La Cgil torna in piazza contro il caporalato | Situazione insostenibile in Capitanata

In vista dell'inizio della stagione di raccolta del pomodoro da industria, la Cgil torna in piazza a Foggia per denunciare il grave fenomeno del caporalato, che continua a minacciare i diritti dei lavoratori agricoli nella Capitanata. La manifestazione, organizzata dalla Flai Cgil, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su una situazione insostenibile che richiede interventi urgenti.

