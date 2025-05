La cavalcata di Salis per le strade di Genova cantando Bella Ciao | Qui per servire Genova e i genovesi | Video

Nelle strade di Genova, il neo-sindaco Salis ha celebrato il suo insediamento con una colorata cavalcata al grido di "Bella Ciao". Raggiunto Palazzo Tursi, ha espresso il suo impegno a garantire un futuro ai giovani genovesi, promettendo di lavorare affinché possano scegliere di restare nella loro città . Un messaggio di speranza e determinazione, sintetizzato in una giornata di festa e partecipazione.

"Lavoreremo perché i nostri giovani possano scegliere di restare qui a Genova - ha detto Salis quando ha messo piede a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova dopo un corteo con i supporter dal point fino in via Garibaldi - quello che faremo ogni giorno come amministrazione sarà trovare le soluzioni per rendere questa città più sicura, più viva, più forte e più accogliente non solo perché arriva da fuori ma per chi qui ci vuole restare veramente".

