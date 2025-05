la cassazione sollecita una maggiore attenzione a garantire ai bambini di genitori separati il coinvolgimento di entrambi senza discriminare i padri

La Corte di Cassazione ha recentemente fatto un appello per garantire una maggiore attenzione nei confronti dei bambini di genitori separati, denunciando la tendenza alla cosiddetta "maternal preference". Questa prassi, che favorisce l'affidamento alle madri, rischia di discriminare i padri, specialmente quando i figli sono in età prescolare. La sentenza di gennaio scorso sottolinea l'importanza di coinvolgere entrambi i genitori nel processo di affido.

V iene definita " maternal preference " ed è la tendenza dei giudici ad affidare i minori di genitori separati preferibilmente alla mamma, in particolare se sono piccoli, soprattutto se in età prescolare. Una tendenza che la Corte di Cassazione, con una sentenza emessa nel gennaio scorso, ma solo di recente entrata al centro del dibattito degli esperti, invita adesso a modificare. È una decisione certamente innovativa perché stigmatizza "l'uso di questo criterio in maniera astratta" e sottolinea come sia fondamentale il principio della bigenitorialità, che deve sempre avere come obiettivo primario le esigenze dei minori...