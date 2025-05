La canonica si trasforma in ostello | il progetto congiunto parrocchia-Comune

Il Consiglio Comunale di Tribano ha approvato la Variante 9 al piano degli interventi, dando il via alla trasformazione della canonica della Parrocchia di San Luca in un ostello da 24 posti. Questo progetto congiunto tra parrocchia e comune rappresenta un significativo passo verso la promozione del turismo locale e della valorizzazione del patrimonio ecclesiastico, testimoniando un forte impegno per la comunità e l’accoglienza.

Il Consiglio Comunale di Tribano ha approvato la cosiddetta Variante 9 al piano degli interventi, che permetterà di trasformare la canonica della Parrocchia di San Luca in una nuova struttura ricettiva da 24 posti. Si tratta di un progetto fortemente voluto e sviluppato dalla parrocchia in... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - La canonica si trasforma in ostello: il progetto congiunto parrocchia-Comune

Ostello, progetto sbloccato dopo 10 anni - Ora l’idea: alloggi e residenza artistica L’ostello a Carpi si farà ... che insieme al Mercato Contadino (poi subito defilatosi dal progetto), si erano aggiudicati la gara a giugno 2012 ... Secondo ilrestodelcarlino.it

L’ex caserma Gdf diventa un ostello: ecco il progetto da 300mila euro - Lanzada, 24 settembre 2016 - Definiti quasi tutti gli elementi, l’iter di trasformazione dell’ex caserma della Guardia di finanza, in località Franscia, in struttura ricettiva/ostello può ... Segnala ilgiorno.it

Priamar, via al progetto per ristrutturare l'ex ostello - Savona – Il progetto esecutivo per la ristrutturazione dell'ex ostello del Priamar è stato inviato alla Cassa depositi e prestiti. Una volta esaminato, dovrebbero arrivare i finanziamenti ... Come scrive ilsecoloxix.it