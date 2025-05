La Biblioteca Vivente fa tappa nella Casa Circondariale di Genova Pontedecimo

Il 30 maggio 2025, la Biblioteca Vivente si trasferisce nella Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo, offrendo l’opportunità di ascoltare le storie uniche delle detenute, considerate "libri umani". L'evento, valido dalle 13:30 alle 16:30, ha posti limitati e richiede prenotazione tramite un apposito modulo. Un'iniziativa che promuove la comprensione e il dialogo attraverso esperienze di vita autentiche.

La Biblioteca Vivente venerdì 30 maggio 2025 dalle 13:30 alle 16:30 si sposta nella Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo, dove i libri umani sono anche le detenute. Per ascoltare le loro storie i posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria. Occorre compilare un modulo e fornire un... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - La Biblioteca Vivente fa tappa nella Casa Circondariale di Genova Pontedecimo

La Biblioteca Vivente a Genova Pontedecimo - La Biblioteca Vivente torna a Genova il 30 maggio 2025 alla Casa Circondariale di Pontedecimo. Le protagoniste saranno le detenute ... 🔗Riporta ligurianotizie.it

“Biblioteca Vivente” ritorna a Genova: darà voce a detenuti e agenti del carcere di Marassi - Ogni volta, da quella “prima” alla biblioteca Berio fino al Mercato Orientale l’idea ha conquistato un pubblico numeroso, fa sapere Maifredi ... “Biblioteca vivente” non escluda la ... 🔗Scrive ilsecoloxix.it

La Biblioteca vivente va a scuola - In queste ultime edizioni sono stati coinvolti circa 200 ragazzi. La prossima tappa della Biblioteca vivente è prevista per il 24 aprile, con una novità, un libro fresco fresco di "stampa"! Ma come ... 🔗portadimare.it scrive

Bari, la Piccola Biblioteca Ambientale di Arpa Puglia fa tappa nel quartiere San Paolo