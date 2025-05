Krstovic grande asta per il centravanti del Lecce! Quali sono le squadre interessate all’attaccante? La lista

Nikola Krstovic, centravanti del Lecce, si conferma uno dei protagonisti del mercato calcistico, attirando l'interesse di numerosi club. La sua prestazione in questa stagione ha accresciuto la lista delle squadre pronte a contendersi il talento montenegrino, sia in Italia che all'estero. Scopriamo quali sono le squadre maggiormente interessate all'attaccante giallorosso.

Krstovic, chiave del calciomercato Lecce, è molto seguito da diversi club. Si allunga la lista per il centravanti giallorosso Nikola Krstovic continua ad attirare l’attenzione di diversi club, sia in Italia che all’estero. L’attaccante montenegrino, protagonista con la maglia del Lecce in questa stagione, è finito al centro di numerose voci di mercato. A riportare ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Krstovic, grande asta per il centravanti del Lecce! Quali sono le squadre interessate all’attaccante? La lista

Krstovic dice addio al Lecce? Una big estera è pronta a fare follie per il centravanti dei pugliesi. Le ultime - Krstovic diventerà la chiave del calciomercato Lecce. All’ultimo ecco l’interesse di una big estera pronta a fare follie per lui Nikola Krstovic sta attirando sempre più attenzioni parlando del calcio ... 🔗Riporta calcionews24.com

Krstovic Lecce, una nuova big italiana sul centravanti giallorosso. Si prospetta l’asta in vista dell’estate - Krstovic Lecce, una nuova squadra si fionda sul centravanti dei pugliesi. Si prospetta una grande asta di calciomercato per l’estate 2025 Secondo quanto raccolto oggi da CalcioNews24 ... 🔗Scrive calcionews24.com

Krstovic Juve, si infiamma la corsa al centravanti del Lecce: tutti i club interessati in vista della prossima sessione - Krstovic Juve, si infiamma la corsa al centravanti che si sta mettendo in mostra con il Lecce: tutti i club interessati in vista della prossima sessione Si infiamma la corsa a Krstovic, attaccante di ... 🔗juventusnews24.com scrive