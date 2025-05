Koopmeiners Juve il centrocampista convocato da Koeman per le sfide dell’Olanda? La scelta è ufficiale

Sono state ufficializzate le convocazioni dell'Olanda per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali 2026, ma sorprendentemente il centrocampista della Juventus, Koopmeiners, non figura nella lista di Koeman. Scopriamo insieme le motivazioni dietro questa scelta e le possibili implicazioni per il giocatore e la squadra bianconera.

Koopmeiners Juve, il centrocampista convocato da Koeman con l'Olanda? Ecco la scelta ufficiale sul bianconero. Sono ufficiali i convocati dell' Olanda per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026. Koeman non chiama il centrocampista della Juve Koopmeiners: il bianconero ha faticato molto in questa stagione ma soprattutto non è ancora al top della condizione. Portieri: Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Kjell Scherpen (Sturm Graz). Difensori: Nathan Ake (Manchester City), Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (RB Lipsia), Jorrel Hato (Ajax), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton)...

