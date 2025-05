Kolo Muani si riprende la scena i giornali | Non è un centravanti ma fa sempre male La pagella dell’attaccante

Kolo Muani si riprende la scena, la Gazzetta dello Sport non ha dubbi: «Non è un centravanti ma fa sempre male». La pagella dell'attaccante. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dato voti e giudizi ai protagonisti della sfida andata in scena ieri sera al Penzo tra Venezia e Juventus. Di seguito la pagella di Randal Kolo Muani, ieri decisivo con una rete pesantissima. KOLO MUANI 6,5 – Randal il castigatore non sbaglia quando conta. Non è un centravanti, però appena s'allarga e parte fa sempre male. E segna una rete pesantissima per la Signora.

