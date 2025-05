Kolo Muani Juve è arrivato a Torino per portare i bianconeri in Champions e ci è riuscito! Questi numeri contro il Venezia lasciano un chiaro segnale | e sul futuro…

Kolo Muani è sbarcato a Torino con l'obiettivo di riportare la Juventus in Champions League, e i suoi numeri parlano chiaro. Le prestazioni contro il Venezia evidenziano il suo impatto decisivo, con otto reti in bianconero a testimoniare il suo contributo fondamentale. In questo articolo, analizziamo nel dettaglio la prova del francese e le implicazioni per il futuro della Juventus.

di Nicolò Corradino Kolo Muani Juve, l’analisi ai raggi X della prestazione contro il Venezia: tutti i numeri della prova dell’attaccante francese. La Juve è in Champions League anche grazie ai gol di Kolo Muani. È un dato oggettivo. Il francese ha segnato 8 reti dal suo arrivo in bianconero, solo due in meno rispetto a Dusan Vlahovic. Da gennaio ha mostrato di saper fare gol (anche quelli pesanti) proprio come quello di Venezia che ha permesso ai bianconeri di ribaltare il risultato subito nel primo tempo. Kolo Muani Juve, i numeri della sua prestazione. Non è stata sicuramente la partita più bella del francese da quando è alla Juve... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, è arrivato a Torino per portare i bianconeri in Champions e ci è riuscito! Questi numeri contro il Venezia lasciano un chiaro segnale: e sul futuro…

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare. 🔗continua a leggere

Juventus, gol e conferma: fissato l’incontro per Kolo Muani - L’attaccante francese e Yildiz hanno ribaltato l’iniziale vantaggio del Venezia nel primo tempo del match del ‘Penzo’ Yildiz e Kolo Muani ci mettono la firma, facendo sospirare Tudor e tutta la ... 🔗Segnala calciomercato.it

Juventus, Giuntoli: “Scelta fatta su Conceicao! Novità Kolo Muani e Veiga, sull’arrivo di Conte…” - Dichiarazioni Giuntoli Venezia Juventus – A pochi minuti dall’inizio di Venezia-Juventus, Cristiano Giuntoli parla ai microfoni di Sky Sport e DAZN, offrendo parecchi spunti sui piani dei bianconeri. 🔗Si legge su fantamaster.it

Kolo Muani Juve, a che punto è la trattativa col PSG? Novità - Kolo Muani Juve, a che punto è la trattativa col PSG? Novità sul futuro dell’attaccante francese. Cosa filtra in vista della prossima stagione Tuttosport ha fornito un importante aggiornamento sul fut ... 🔗Da juventusnews24.com