Kolo Muani chiude una seconda parte di stagione da urlo! La sua media realizzativa rievoca un altro grande attaccante francese del passato bianconero! La statistica

Kolo Muani chiude una straordinaria seconda parte di stagione con la Juventus, eguagliando la media realizzativa di un grande attaccante francese del passato bianconero. La sua performance si rivela fondamentale per la squadra, mentre il giovane talento dimostra di avere un impatto notevole in Serie A. Scopriamo insieme le statistiche che lo incoronano e il confronto con il suo illustre predecessore.

Kolo Muani entra a suo modo nella storia della Juve: il francese eguaglia un suo connazionale grazie a quella media realizzativa!. Randal Kolo Muani chiude la sua esperienza in Serie A in prestito alla Juventus con un dato ragguardevole. La rete, messa a segno ieri contro il Venezia, gli ha permesso di agguantare quota otto gol. L’ultimo francese a raggiungere un traguardo simile è stato un certo David Trezeguet, come ricorda la societĂ sul proprio sito ufficiale. STATISTICA – « Prima di Randal Kolo Muani (otto reti dal suo arrivo in Serie A) l’ultimo giocatore francese ad aver realizzato almeno otto reti con la Juventus in una singola stagione del massimo torneo a partire da gennaio era stato David TrĂ©zĂ©guet nel 200506 (otto)... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani chiude una seconda parte di stagione da urlo! La sua media realizzativa rievoca un altro grande attaccante francese del passato bianconero! La statistica

