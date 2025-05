KievMerz | no restrizioni a gittata armi

Il cancelliere tedesco Merz ha annunciato la rimozione delle restrizioni sul raggio d'azione delle armi fornite all'Ucraina, consentendo così a Kiev di colpire obiettivi militari in Russia. Questa decisione, condivisa da Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti, segna un cambio significativo nella strategia di supporto militare all'Ucraina, intensificando la sua capacità di difesa e attacco nel conflitto in corso.

23.00 "Non ci sono più restrizioni di raggio d'azione sulle armi fornite a Kiev, né da parte britannica,né da parte francese,né da parte nostra,né da parte Usa". Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz "Ora l'Ucraina può difendersi anche attaccando posizioni militari in Russia. Un Paese che può difendersi solo sul suo territorio non lo fa adeguatamente" La reazione del Cremlino tramite Peskov ha definito"piuttosto pericolose,se venissero prese",le decisioni dei Paesi europei di rimuovere le restrizioni sulla gittata delle armi fornite a Kiev... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it