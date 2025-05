Kate Mara star dei Fantastici Quattro rivela se guarderà il nuovo film

Kate Mara, l'attrice nota per il suo ruolo nel film "Fantastici Quattro", condivide le sue emozioni riguardo alla nuova versione della pellicola. In compagnia del marito Jamie Bell, esprime curiosità per il cast e le aspettative che ripongono nel progetto. Scopriamo le sue impressioni e cosa la coppia si aspetta da questo attesissimo remake.

L'ex star dei Fantastici Quattro, Kate Mara, rivela che lei e suo marito Jamie Bell non vedono l'ora di vedere la nuova versione del film. Cosa ne pensano del cast e cosa si aspettano?

