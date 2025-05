Karine Cogliati uccisa dalla droga e abbandonata in un bosco | arrestato il pizzaiolo-pusher

Karine Cogliati, una giovane madre di 26 anni, è stata tragicamente uccisa dalla droga e abbandonata in un bosco. La sua vita, segnata dalla dipendenza, è culminata in una notte di festeggiamenti alcolici e stupefacenti, seguita da un malore fatale poco prima della mezzanotte. L'arresto del pizzaiolo che forniva la droga segna un passo importante nella ricerca di giustizia per Karine e le sue due bambine.

Il festino a base di alcol e droga, un malore poco prima della mezzanotte, la veglia del cadavere fino al mattino. E' morta così Karine Cogliati, 26 anni, italiana di origine brasiliana e madre di due bambine, una vita precipitata da tempo nel tunnel della dipendenza e chiusa da una overdose di... 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Karine Cogliati, uccisa dalla droga e abbandonata in un bosco: arrestato il pizzaiolo-pusher

