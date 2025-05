Karchouni dice addio all’Inter Women | nuova avventura al Servette!

Ghoutia Karchouni saluta l’Inter Women dopo quattro stagioni, intraprendendo una nuova avventura con il Servette. La calciatrice algerina esprime gratitudine per il tempo trascorso con la squadra nerazzurra e condivide i dettagli del suo trasferimento. Un capitolo si chiude, mentre uno nuovo si apre per Karchouni nel campionato svizzero.

Ghoutia Karchouni saluta l'Inter Women: dalla prossima stagione vestirà la maglia del Servette. Tutti i dettagli sul trasferimento e i saluti della francese al mondo nerazzurro. UFFICIALE – Dopo ben quattro anni le strade di Ghoutia Karchouni e dell'Inter Women si separano. La calciatrice algerina, con cittadinanza francese, ha scelto di lasciare l'Italia per intraprendere una nuova avventura in Svizzera. Il Servette, club con sede nella città di Ginevra, ne ha ufficializzato l'acquisto sui social in queste ore: « Il Servette FCCF ha il suo primo acquisto estivo: Ghoutia Karchouni, arrivato a Ginevra dall'Inter »...

