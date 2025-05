Kabasele chiaro | Peccato per aver chiuso così la stagione Futuro? All’Udinese voglio dire questo

Christian Kabasele, difensore dell’Udinese, esprime rammarico per la chiusura della stagione dopo la sconfitta per 3-2 contro la Fiorentina. In un'intervista con DAZN, Kabasele riflette sul finale di campionato e condivide le sue aspirazioni per il futuro con il club friulano, confermando il desiderio di continuare a contribuire alla squadra.

Dopo la sconfitta per 3-2 contro la Fiorentina, Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, ha commentato il match ai microfoni di DAZN, esprimendo il suo rammarico per l'andamento della partita e facendo un bilancio della stagione appena conclusa.

